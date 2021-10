Incêndio de médias proporções atinge a Câmara Municipal de Ananindeua

Um incêndio de médias proporções atingiu a Câmara Municipal de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB), no final da manhã desta terça-feira (5). O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar as chamas, e uma equipe continua no local trabalhando no rescaldo. Por sorte, no momento do incidente não havia ninguém dentro do prédio, que estava fechado para reforma.

O incidente aconteceu por volta das 11h, no prédio localizado na avenida Zacarias de Assunção, bairro do Centro, que está sendo reformado. O presidente da câmara, Rui Begot (AVANTE), contou que os vereadores estavam em uma sessão, que está sendo realizada temporariamente em uma universidade, quando receberam a notícia. Alguns homens que trabalhavam na parte externa do órgão notaram o fogo, que começou em uma central de ar-condicionado.

"O prédio é muito antigo e o fogo acabou pegando na cortina da sala do plenário e na parede. A gente correu pra cá e acionou os bombeiros, que chegaram em tempo hábil e conseguiram neutralizar o incêndio, cortaram a energia do prédio e agora estão abrindo as janelas de todas as salas para controlar a fumaça. Mas graças a Deus o prejuízo foi só material", explicou o vereador.

O capitão Barbosa, do Corpo de Bombeiros, disse que a equipe trabalhou por cerca de 40 minutos para conseguir controlar as chamas. "Foram cinco bombeiros que atuaram. A princípio foi um curto-circuito, uma sobrecarga, o aparelho queimou por completo, uma vidraçaria da área da copa foi arrebentada, a área já estava tomada por uma fumaça preta, com risco de explosão atmosférica, mas a intervenção foi imediata e o fogo foi controlado".

Uma equipe de peritos do Corpo de Bombeiros deve ir até o local durante a tarde para determinar a causa do incêndio. "Eu orientei o presidente para que eles façam essa perícia, para poderem iniciar depois uma reforma, uma construção de um prédio novo, e informar a origem e causa do incêndio. É necessário", concluiu o capitão Barbosa.