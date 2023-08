Incêndio de grandes proporções destrói árvores em Castanhal

Um incêndio de grandes proporções destruiu árvores no município de Castanhal, no nordeste do Pará. O fogo foi registrado, na noite de terça-feira (15), na Vila de Apeú, mais precisamente na Transapeú e às proximidades do kartódromo Bené Maranhense.

Ainda segundo o Jornal Correio do Norte, não se sabe o que causou o incêndio, que se propagou e destruiu grande área de mata. Não há relatos sobre vítimas. A Redação Integrada acionou o Corpo de Bombeiros e aguarda retorno.