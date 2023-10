Incêndio de grandes proporções atinge área de mata próxima de cemitério de Cametá

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma região de mata na Vila de Curuçambaba, que fica no município de Cametá, no nordeste do Pará, na tarde desta quarta-feira (18), próximo de um cemitério. Segundo o Portal Diário de Cametá, o episódio já destruiu uma área de vegetação equivalente a um campo de futebol. Ainda não se sabe o que teria iniciado o fogo. Não há relatos de feridos.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a intensidade das chamas. Em uma das filmagens, é possível ver que o incêndio ultrapassou a altura das árvores locais, o que dá uma dimensão da proporção do fogo, que também atingiu atingiu lixos e entulhos.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará e aguarda retorno.