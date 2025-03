Incêndio de grandes proporções assusta moradores da comunidade Cabaçal em Jacareacanga

O incêndio de grandes proporções atingiu nesta manhã de sexta-feira (28/03) a comunidade Cabaçal, no município de Jacareacanga, na região sudoeste do Pará. Pelo menos duas casas de madeira foram atingidas. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram moradores tentando de tudo para salvar seus pertences.

Uma das casas que pegou fogo onde funcionaria um bar ou depósito, os moradores conseguiram salvar os refrigeradores e bebidas. Em outro vídeo, uma moradora aparece entrando dentro da casa já em chamas para salvar alguns objetos como panelas e roupas. Em outro momento pessoas afastam galões e depósito de combustível das chamas.

Até uma retroescavadeira foi utilizada para derrubar as casas que estavam incendiadas na tentativa de conter as chamas. As imagens mostram que a comunidade de Cabaçal é formada principalmente por casas de madeira, que facilmente sofrem com a propagação do fogo. O local é de difícil acesso e distante do centro urbano de Jacareacanga.