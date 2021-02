Incêndio atinge vila no bairro da Cremação em Belém; veja o vídeo

Um incêndio de grande porte assustou moradores do bairro da Cremação, na noite deste domingo (7), em Belém. As chamas atingiram uma vila conhecida como Goiabeira, que fica localizada na Avenida Fernando Guilhon, com a Travessa Três de Maio. Não há informações sobre feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local.

Assista no vídeo abaixo!