Polícia

Polícia

Incêndio atinge loja de calçados no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

O sinistro já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra o incêndio que atingiu uma loja de calçados. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um incêndio foi registrado na manhã desta quinta-feira (14/8), em uma loja de calçados localizada na travessa SN-21, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o fogo consome o estabelecimento numa área de grande fluxo comercial. Não há informações sobre feridos, o que ocasionou o fogo e nem sobre a dimensão dos danos materiais.

“Os bombeiros já estão no local, mas o fogo está muito grande, enorme”, disse um cinegrafista amador. Em outra filmagem, um homem comenta que o fogo, supostamente, teria passado para um imóvel próximo. “Tem que ter um monte de jato d’água para conter esse o fogo”, comenta. Apesar da fala do homem, as autoridades não divulgaram se algum outro estabelecimento ou residência foi atingido pelo incêndio. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), as guarnições foram acionadas por volta de 9h45. O sinistro, conforme o CBMPA, já foi controlado e as equipes realizam o trabalho de rescaldo. 

A reportagem apura mais detalhes sobre os impactos causados pelo incêndio. A reportagem será atualizada assim que essas informações estiverem checadas.

Palavras-chave

polícia

incêndio

atinge

loja de calçados

coqueiro

ananindeua

