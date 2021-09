Incêndio atinge imóvel no bairro do Marco na noite deste sábado

Um incêndio foi registado, no bairro do Marco, em Belém, na noite deste sábado (18). O fogo ocorreu eu um imóvel na travessa Mauriti, próximo à avenida João Paulo II. Militares do Corpo de Bombeiros já estão no local. E estão apurando mais detalhes sobre o que provocou o incêndio. A princípio, os danos foram materiais e ningupem se feriu. Nem o fogo se alastrou, provocando mais prejuízos. Policiais militares também estão na área onde houve o incêndio para dar apoio.

A Redação Integrada de O Liberal segue apurando mais informações.