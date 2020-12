Incêndio atinge delegacia de Juruti; causas ainda serão apuradas

Um incêndio atingiu o prédio da delegacia de Juruti, no oeste do Pará, no início da manhã desta quinta-feira (10). A polícia informou que irá instaurar um inquérito para apurar as causas do incêndio.

Após o início do incêndio, vários vídeos começaram a circular nas redes sociais mostrando que as chamas estavam intensas. A Polícia Civil confirmou o incêndio e informou que o fogo atingiu os carros que estavam apreendidos no pátio da delegacia.

Ainda de acordo com a polícia, o prédio ficou sem energia por conta do incêndio, mas ninguém ficou ferido. Ainda não é possível adiantar o que pode ter iniciado o fogo, mas as investigações deverão iniciar para apurar as consequências e responsabilização, se for o caso.