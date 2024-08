Incêndio atinge apartamento no bairro de São Brás, em Belém

Um incêndio atingiu um apartamento do 30º andar de um prédio localizado no bairro de São Brás, em Belém, no fim da noite de quarta-feira (14/8). O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado e se deslocou ao residencial, que fica na avenida Governador Magalhães Barata, entre as travessas 9 de Janeiro e 14 de Abril, para controlar o sinistro. Não houve feridos. A causa do incêndio é desconhecida até o momento.

De acordo com o relato das autoridades, o prédio precisou ser evacuado assim que o fogo começou. O episódio foi controlado pelo CBMPA já nesta quinta (15/8), por volta de 00h50, uma hora depois de ter iniciado. E, assim que as chamas cessaram, os moradores retornaram para suas casas.

A reportagem foi até o residencial na manhã desta quinta (15/8) e foi informada pela administração do espaço que uma equipe do CBMPA iria até o local para realizar a perícia do incêndio. Porém, em nota, o Corpo de Bombeiros esclareceu que a perícia "não foi solicitada". Além disso, o Grupo Liberal tentou conversar com o dono do apartamento que pegou fogo, mas ele preferiu não gravar entrevista.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados sobre o caso. Em uma das gravações é possível observar o forte fogo saindo do apartamento e ainda é possível escutar uma voz ao fundo assustada com a cena. “Meu Deus”, diz uma mulher.