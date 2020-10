VÍDEO: Incêncio de grandes proporções em lixão de Soure, na Ilha do Marajó, assusta população

Um incêndio de grandes proporções na área de lixão de Soure, na Ilha do Marajó, assustou a população que vive no entorno do local. As chamas tiveram início por volta das 19h desta sexta-feira (23), seguiram pela madrugada e continuam na manhã deste sábado (24). O fogo se alastrou rapidamente pela imensa área de dejetos de fácil combustão, o que resultou em riscos de explosões por conta dos gases acumulados em função da combustão da matéria orgânica.

Moradores do entorno tentaram, em vão, conter as chamas, preocupados que as chamas consumissem as residências. Militares do 18⁰ Grupamento de Bombeiros de Salvaterra foram até a área de lixão, ainda na noite de sexta-feira, para assumir a operação e afastar os civis do local. No local, máquinas abandonas, a exemplo de um trator, aumentavam a preocupação de um risco de explosão de grande porte.

Reponsável pela operação, o tenente Rui Alcântara, do Corpo de Bombeiros, informou que a ação dos militares segue de forma contínua, desde às 22h30. "Continuamos por toda a madrugada e também pela manhã. Por volta das 10h, retornamos ao quartel para nos alimentar e trocar os componentes da guarnição. A ocorrência continua em andamento e logo retornaremos ao local do incêndio. As chamas foram controladas. Porém, como se trata de fogo em lixão, logo as chamas retornam, mas continuaremos a combater até a total extinção", enfatizou.

Durante a noite de sexta, antes da chegada dos bombeiros, um vídeo gravado por uma moradora da localidade, que não foi identificada, denunciou a situação vivida pela população do entorno. "É uma preocupação para todos os moradores. Esse incêndio tá atingindo a comunidade do Tucumanduba (região de Soure). Se esse fogo ultrapassar, vai pegar em tudo e vai se salvar quem puder", disse a mulher, às 23h, entre barulhos de pequenas explosões no local e forte fumaça.

O lixão municipal é administrado pela Prefeitura de Soure. Entretanto, o poder municipal não se manifestou sobre o assunto. A Redação Integrada de O Liberal tentou contato com a prefeitura do município, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Confira algumas imagens do local na manhã deste sábado (24):