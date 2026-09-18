Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Idoso morre e mulher fica gravemente ferida após atropelamento na PA-457, em Santarém

O caso foi registrado na madrugada desta sexta-feira (18)

O Liberal
fonte

Idoso morre e mulher fica gravemente ferida após atropelamento na PA-457, em Santarém. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como José Ronaldo Fagundes, de 65 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta enquanto trocava o pneu de uma caminhonete, na madrugada desta sexta-feira (18), na PA-457, na comunidade Campo Novo, em Santarém, no oeste do Pará. Uma mulher que estava com o idoso também ficou gravemente ferida e foi socorrida. O motociclista envolvido na ocorrência foi detido pela Polícia Militar (PM) após testar positivo para embriaguez.

O acidente ocorreu na rodovia que liga Santarém à região de Alter do Chão. Conforme as informações iniciais, as vítimas estavam fora da caminhonete, às margens da rodovia, quando foram atingidas pela moto. José sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. A mulher também foi atingida e teve sérias lesões. Ela foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal de Santarém.

As condições do trecho no momento do acidente também deverão ser consideradas na investigação. Segundo os profissionais que estiveram na ocorrência, o local apresentava pouca iluminação e era considerado ermo, circunstâncias que poderiam ter comprometido a visibilidade dos veículos que trafegavam pela rodovia.

A Polícia Militar informou ainda que o motociclista apresentava sinais compatíveis com possível consumo de bebida alcoólica. Após a abordagem, ele foi preso e conduzido à delegacia, onde prestou esclarecimentos sobre o acidente. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Equipes do 35º Batalhão da Polícia Militar (35º BPM), do Batalhão de Missões Especiais (BME), do Samu e da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) atuaram no atendimento da ocorrência. A área foi sinalizada para organizar o tráfego, evitar novos acidentes e preservar o local para os procedimentos de perícia.

A Polícia Científica deverá realizar os levantamentos necessários para auxiliar na apuração da dinâmica do atropelamento. As condições de sinalização da caminhonete, a iluminação do trecho e os demais fatores relacionados à visibilidade deverão ser analisados durante a investigação. 

Em nota, a Polícia Civil informou que um homem foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de Santarém, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito agravado pelo uso de álcool. "Ele está à disposição da Justiça. Um homem morreu no local e uma mulher foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", comunicou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

atropelamento

morte no trânsito
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

COLISÃO

Homem morre em colisão frontal entre moto e camionete na PA-457, em Santarém

Acidente ocorreu praticamente no mesmo local onde outro homem morreu na sexta-feira

20.09.26 9h18

ação

Homem morre em intervenção da policial no bairro Levilândia, em Ananindeua

Óbito foi confirmado na UPA da Cidade Nova

19.09.26 21h21

AÇÃO

Homem é preso com espingardas e munições escondidas em tijolos no Marajó

Prisão em flagrante ocorreu durante cumprimento de mandado em Cachoeira do Arari

19.09.26 19h40

AÇÃO

Polícia Federal cumpre mandados de prisão e busca em ação contra o garimpo ilegal no Pará

Durante a Operação Triplex, agentes apreenderam armas, munições, caminhonetes e celular.

19.09.26 18h59

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

COLISÃO

Homem morre em colisão frontal entre moto e camionete na PA-457, em Santarém

Acidente ocorreu praticamente no mesmo local onde outro homem morreu na sexta-feira

20.09.26 9h18

AÇÃO

Polícia Federal cumpre mandados de prisão e busca em ação contra o garimpo ilegal no Pará

Durante a Operação Triplex, agentes apreenderam armas, munições, caminhonetes e celular.

19.09.26 18h59

ACIDENTE

Colisão entre moto e automóvel deixa criança morta em Curionópolis, sudeste paraense

Caso é investigado pela Polícia Civil do município

19.09.26 18h32

Operação Termidor

Alvo de operação da PF joga celular pela janela ao perceber chegada da polícia em condomínio no Pará

Luciano Rodrigues é apontado como controlador de empresas investigadas em esquema que teria movimentado R$ 1 bilhão

17.09.26 22h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda