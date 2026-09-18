Idoso morre e mulher fica gravemente ferida após atropelamento na PA-457, em Santarém

Um homem identificado como José Ronaldo Fagundes, de 65 anos, morreu após ser atropelado por uma motocicleta enquanto trocava o pneu de uma caminhonete, na madrugada desta sexta-feira (18), na PA-457, na comunidade Campo Novo, em Santarém, no oeste do Pará. Uma mulher que estava com o idoso também ficou gravemente ferida e foi socorrida. O motociclista envolvido na ocorrência foi detido pela Polícia Militar (PM) após testar positivo para embriaguez.

O acidente ocorreu na rodovia que liga Santarém à região de Alter do Chão. Conforme as informações iniciais, as vítimas estavam fora da caminhonete, às margens da rodovia, quando foram atingidas pela moto. José sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. A mulher também foi atingida e teve sérias lesões. Ela foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Municipal de Santarém.

As condições do trecho no momento do acidente também deverão ser consideradas na investigação. Segundo os profissionais que estiveram na ocorrência, o local apresentava pouca iluminação e era considerado ermo, circunstâncias que poderiam ter comprometido a visibilidade dos veículos que trafegavam pela rodovia.

A Polícia Militar informou ainda que o motociclista apresentava sinais compatíveis com possível consumo de bebida alcoólica. Após a abordagem, ele foi preso e conduzido à delegacia, onde prestou esclarecimentos sobre o acidente. A identidade do suspeito não foi divulgada.

Equipes do 35º Batalhão da Polícia Militar (35º BPM), do Batalhão de Missões Especiais (BME), do Samu e da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) atuaram no atendimento da ocorrência. A área foi sinalizada para organizar o tráfego, evitar novos acidentes e preservar o local para os procedimentos de perícia.

A Polícia Científica deverá realizar os levantamentos necessários para auxiliar na apuração da dinâmica do atropelamento. As condições de sinalização da caminhonete, a iluminação do trecho e os demais fatores relacionados à visibilidade deverão ser analisados durante a investigação.

Em nota, a Polícia Civil informou que um homem foi apresentado pela Polícia Militar à Seccional de Santarém, onde foi autuado em flagrante por homicídio culposo no trânsito agravado pelo uso de álcool. "Ele está à disposição da Justiça. Um homem morreu no local e uma mulher foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", comunicou.