Idoso é preso por oferecer dinheiro a adolescentes em troca de ‘nudes’ em Belém

Um idoso de 60 anos, morador do bairro Cremação, em Belém, foi preso, na manhã desta quarta-feira (28), por suspeita de aliciar adolescentes para produção de conteúdo pornográfico. De acordo com a investigação da Polícia Civil, o homem oferecia dinheiro e outros benefícios em jogos online aos menores em troca de fotos e vídeos íntimos.

Além do mandado de prisão preventiva, a equipe da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca - Santa Casa) e agentes da Polícia Científica do Pará cumpriram buscas na residência do idoso, e apreenderam aparelhos celulares que serão periciados. O homem foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

“Com avanço nas investigações, conseguimos encontrar indícios de autoria e materialidade do crime e representados pelas buscas e prisão preventiva do preso”, disse a delegada Maria Júlia Silva, titular do Daeca, que comandou a operação.

Alerta

Para a delegada Ariane Santos Melo, titular da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) da PC, é importante monitorar o uso de celulares, computadores e dispositivos eletrônicos dos filhos, além disso, orientar a não aceitarem presentes de estranhos.

“É preciso orientá-los sobre abordagens estranhas, solicitações de envios de fotos ou mesmo de exibições ao vivo por meio da câmera. Infelizmente, pedofilia, tentativas de sequestro, ações de hackers e de outros criminosos podem colocar em risco crianças e adolescentes”, pontuou.

Denúncias

Casos semelhantes devem ser denunciados por meio do Disque Denúncia 181, ou presencialmente, em qualquer unidade policial ou na sede da Deaca/Santa Casa, situada na Rua Bernal do Couto, S/N, prédio anexo à Fundação Parapaz, no bairro Umarizal, em Belém.