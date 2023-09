Idoso é morto a tiros no quintal de casa, em Itaituba

Um idoso identificado como Raimundo Sousa da Silva, de 66 anos, foi assassinado a tiros na manhã desta quinta-feira (14), por volta das 09h20, na Travessa Leopoldo Menezes Lobato, entre 36ª e 37ª ruas, no bairro Santo Antônio, em Itaituba, sudoeste do Pará. Um homem ainda não identificado e de motocicleta foi visto por vizinhos atirando contra a vítima.

As informações foram divulgadas por meio do Giro Portal. De acordo com relatos de testemunhas, Raimundo estava sentado em uma cadeira embaixo de uma árvore, no quintal da residência onde morava, quando o suspeito de moto se aproximou e efetuou vários disparos. Ainda não há informações sobre a quantidade de tiros nem sobre a área do corpo que foi atingida.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas e estiveram no local para realizar os procedimentos cabíveis. O Instituto Médico Legal (IML) também foi notificado e fez a remoção do corpo. Ainda não há informações oficiais nem de suspeitas em relação à motivação do crime. A Polícia Civil deve investigar o caso.