Corpo de idoso é encontrado esfaqueado e amarrado a sua cama em Soure, no Marajó

Olivaldo Franco Leal, de 64 anos, foi achado morto dentro de sua casa no começo da tarde desta terça-feira, 01, em Soure, no Arquipélago do Marajó. Segundo informações colhidas junto ao 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o homem foi achado morto, amarrado a sua cama, no final da Primeira Rua do Bairro Novo. Sem roupas, o corpo dele estava coberto de sangue.

O homem morava sozinho e era funcionário de um banco. Ainda não se sabe o que pode ter motivado a morte do idoso, mas tudo leva a crer que ele foi vítima de homicídio. Não foi revelado se algo foi roubado da vítima.

O rosto de Olivaldo estava bastante machucado, com várias marcas causadas por arma branca. O caso é investigado pela Polícia Civil.