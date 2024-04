Idosa de 78 anos vítima maus-tratos é resgatada no bairro da Pedreira, em Belém

Uma idosa de 78 anos que estaria sofrendo maus-tratos foi resgatada de uma casa no bairro da Pedreira, em Belém, por uma equipe da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa (DPID), da Polícia Civil do Pará. Ninguém foi preso.

Segundo as denúncias recebidas pela polícia, apesar de morarem no mesmo terreno que a idosa, seus familiares a negligenciaram, não oferecendo comida ou auxílio à vítima. Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram a precariedade do local onde a idosa vivia. Aparentemente, era um imóvel pequeno, bastante sujo e bagunçado.

A equipe policial então diligenciou até o endereço informado e a resgatou. A idosa estava em avançado estado de desnutrição e com ​dificuldade para falar e andar. Ela foi encaminhada para o hospital, onde recebeu atendimento médico.

A Polícia Civil continua investigando o caso para prender os responsáveis pelo abandono da vítima.