Homens torturam menor de idade e trocam tiros com polícia, no Marajó

Dois homens foram presos suspeitos de terem torturado um menor de idade na noite de terça-feira (28), em Portel, no arquipélago do Marajó. Conforme as informações iniciais, tudo teria ocorrido em uma região de mata, durante uma ação do chamado ‘tribunal do crime’. Isso devido o adolescente ter sido apontado como suposto autor de um furto de um botijão de gás. Os suspeitos ainda teriam trocaram tiros com a Polícia Militar. Um terceiro envolvido conseguiu fugir.

O adolescente teria sido pego pelos suspeitos na frente da casa onde mora. Os pais da vítima que acionaram a PM, por volta de 22h. Os suspeitos teriam seguido em uma moto preta rumo à estrada Portel-Tucuruí. Além disso, os pais da criança teriam informado que o suposto furto ocorreu no bairro da Portelinha e foi denunciado por um homem identificado como Ismael, preso posteriormente. O adolescente negou ter cometido o furto.

Conforme as informações do Portal Notícias Marajó, os agentes teriam ordenado que os suspeitos parassem a moto, mas foram desobedecidos. Os dois supostos autores, que estariam portando armas de fogo, atiraram contra a guarnição. Durante o tiroteio ninguém ficou ferido. A dupla ainda escapou rumo ao centro da cidade, largaram a moto e entraram em uma casa. Na ação, os PMs capturaram um homem dentro de um dos quartos, ele estava com uma arma caseira e um moletom vermelho, que teria sido usado no dia do crime. Outra equipe que estava na área prendeu o outro suspeito, que estava próximo ao local. Ele seria o responsável por apontar o menor como autor do furto. Os dois suspeitos foram presos.

Os agentes encontraram o adolescente, vítima do caso, às 2h da madrugada desta terça-feira (29), na estrada Portel-Tucuruí. Ele tinha lesões nas costas, braços e nas mãos. Ele informou que o terceiro envolvido teria participado da tortura e conseguiu fugir. Os agentes realizam buscas para localizar o terceiro envolvido.

De acordo com nota enviada pela Polícia Civil, equipes da delegacia de Portel trabalham para localizar os dois suspeitos do crime. Duas pessoas foram encaminhadas para delegacia como testemunhas e prestaram depoimento.