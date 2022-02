Homens se desentendem, se ameaçam mutuamente e são detidos pela policia no Pará

A Polícia Militar apresentou Agenário Oliveira da Silva e Valmir Rodrigues de Oliveira à Delegacia de Polícia Civil, de Placas, no Baixo Amazonas, nesta sexta-feira (25), sob a acusação dos crimes de ameaça e deporte ilegal de armas de fogo. Eles tinham cartuchos carregados, sem o devido registro. Com informações do site Giro Portal.

Testemunhas disseram que, de início, os policiais chegaram informando que haviam sido chamados para dar apoio ao Conselho Tutelar, na comunidade Bom Sucesso, na BR-230, aproximadamente a 60 km de Placas, no sentido Rurópolis. A PM confirmou que a indicação da ocorrência era de um caso de violência doméstica.

Chegando ao local, porém, os PMs observaram que a denúncia de violência doméstica não se confirmou, no entanto, acabaram ouvindo o relato de Agenário Oliveira. O homem contou que estava em situação de conflito com Valmir Rodrigues, e que havia ameaças mútuas entre eles.

Diante do relato de ameaças, os policiais fizeram buscas nas residências dos dois envolvidos e apreenderam duas armas de fogo, tipo espingarda, uma de calibre 20, com 5 cartuchos intactos, de posse de Valmir; e outra espingarda de calibre 28, com 6 cartuchos recarregados e 12 deflagrados, de posse de Agenário, com o qual também foram encontrados um pote com chumbo e um pote com pólvora.

Como nenhum dos dois moradores de Bom Sucesso apresentaram os registros das armas citadas, a polícia decidiu levar os dois à Delegacia de Polícia Civil, de Placas, juntamente com o armamento encontrado com eles.