Homens se aproximam para pedir dinheiro e matam três jovens em Abaetetuba

No fim da noite do último domingo, por volta das 23h, três pessoas foram mortas a tiros em Abaetetuba, município do nordeste paraense. As vítimas, identificadas como Diney Rodrigues Carvalho, de 22 anos, Jorge Luís Pereira Mota, de 27 anos, e Jeremias das Graças Baía de Oliveira, de 24 anos, teriam sido mortos em um assalto em um ramal na zona rural do município. Há a suspeita que o crime tenha sido um latrocínio.

O 31º Batalhão da Polícia Militar (BPM) confirmou a ocorrência, que ocorreu no ramal do Maranhão, uma estrada derivada da rodovia PA-409 e que liga o centro de Abaetetuba à Vila de Beja.

Segundo relataram as testemunhas ouvidas pela polícia, no fim da noite, um carro prata parou ao lado do veículo em que as vítimas estavam, um carro modelo Ford Fiesta, preto. Após pedirem dinheiro das vítimas, os homens armados executaram os três homens com diversos disparos de arma de fogo. Cápsulas de calibre .40 foram achadas na cena do crime, que ainda está sendo investigado para saber, de fato, o que levou à morte dos jovens.