Homens são suspeitos de furtos dentro de ônibus e passageiros acionam a PF, em Belém; entenda

Uma confusão foi registrada na quarta-feira (18) dentro de um ônibus da linha Tapanã/Ver-o-Peso, em Belém. Segundo testemunhas, dois homens estariam abrindo bolsas de algumas mulheres e furtando pertences durante o trajeto.

A situação foi percebida por um passageiro, que alertou o motorista e pediu que ninguém desembarcasse, pois havia suspeitos de furto no veículo.

Ainda de acordo com relatos, um terceiro homem notou que os suspeitos não estavam armados e passou a questioná-los. Os dois teriam apresentado versões contraditórias e se atrapalhado ao tentar se justificar.

Em determinado momento da viagem, os passageiros avistaram uma viatura da Polícia Federal e acionaram os agentes para intervir na ocorrência. Nas redes sociais, testemunhas afirmaram que os suspeitos foram detidos.

A reportagem apura mais detalhes sobre o ocorrido para atualizar este texto.