Homens furtam dois cachorros de família com transtornos mentais   

Um rapaz que tem atraso mental teve os dois cachorros furtados, no Distrito Federal (DF), no último sábado (14). O labrador e o pastor alemão ajudam no desenvolvimento intelectual dele e das duas irmãs, que também sofrem com transtornos mentais.

A mãe da vítima disse à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que o filho passeava com os dois cachorros perto de uma igreja, quando dois homens estavam em uma caminhonete e aproveitaram um momento de distração do jovem para colocar os cães em cima do veículo, e após sairam imediatamente do local.

A senhora contou que Pretinho e Branquinho, como são chamados o pastor alemão e o labrador, respectivamente, fazem falta à família. O boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil busca câmeras de segurança da paróquia e de um posto de gasolina onde a caminhonete esteve para que isso ajude a solucionar o caso.