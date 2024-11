Homens armados invadem e assaltam estabelecimento comercial na manhã desta sexta-feira em Castanhal

Homens armados invadiram e assaltaram um estabelecimento comercial em Castanhal, no nordeste paraense, na manhã desta sexta-feira (15). O comércio fica localizado no conjunto Rouxinol. Câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades registraram o momento em que os suspeitos saem de um carro, já com as armas em punho, e rendem as pessoas que estavam no local.

Pelas imagens do circuito de monitoramento interno, o carro se aproxima bem devagar do local por volta das 12h05. Dois homens saem correndo e já entram no comércio. Em seguida, outro suspeito já segue em direção dos comparsas para dentro do comércio. Ainda nos registros, um motociclista que estava ao lado vai embora assustado com a cena.

Já dentro do estabelecimento, os suspeitos obrigaram uma das pessoas que estavam no local a ficar deitada no chão. Enquanto isso, eles recolhem diversos objetos do local, inclusive valores em espécies do caixa do local. Pelas imagens, também é possível observar que a todo momento eles ameaçam as vítimas com a arma em punho. A ação dura poucos minutos. O movimento de pessoas não era tão grande durante o assalto.

Após a ação, os suspeitos fugiram do local. Até o momento, não se sabe quanto foi o prejuízo aos responsáveis pelo estabelecimento e nem mesmo o paradeiro dos bandidos. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.