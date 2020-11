Homem vai deixar amigo em casa e é baleado nas costas

Patrick Wandeson de Lima Pereira foi alvo de cinco disparos de arma de fogo em Parauapebas, no sudeste paraense. Do total, apenas um tiro atingiu o jovem nas costas. A vítima conduzia uma motocicleta Honda Pop, de cor branca, na noite desta quarta-feira (11), quando sofreu uma tentativa de homicídio na Rua do Arame, no Bairro da Paz. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município.

De acordo com informações do Correio de Carajás, uma testemunha, que preferiu não se identificar, disse que Patrick estava ingerindo bebida alcóolica na companhia de alguns amigos. Primeiro, o grupo foi até um barzinho e, em seguida, parou em uma conveniência. "Cada um bebeu uma cerveja, ele foi deixar um amigo em casa e um terceiro os acompanhava em outra moto", disse a fonte.

No retorno, um homem se aproximou de Patrick e efetuou cinco disparos contra ele, dos quais apenas um o atingiu nas costas. Ele foi socorrido por amigos e encaminhado para o Hospital Municipal de Parauapebas. Apesar do susto, o estado de saúde da vítima é considerado estável.