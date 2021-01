Homem troca tiros com a polícia e tem arma apreendida

Nesta quinta-feira (31), equipes do 14° Batalhão (14° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional IX, com sede em Abaetetuba, apreenderam uma arma de fogo no município de Barcarena, na região metropolitana de Belém.

A ação policial aconteceu enquanto os PMs estavam realizando o policiamento ostensivo na rodovia Moura Carvalho.

Pilotando uma motocicleta, o suspeito desobedeceu a ordem de parada e trocou tiros com os policiais, mas foi atingido. Ele foi socorrido para o hospital mais próximo e permanece internado.

Com o homem, um revólver calibre .38 foi apreendido. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.