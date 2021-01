Homem tenta subornar PMs para escapar de flagrante em São João da Ponta

Um homem foi preso, em flagrante, por tráfico de drogas, no município de São João da Ponta. Com ele, foram apreendidas 31 petecas de crack e cerca de 200 gramas de uma substância semelhante a maconha prensada. A ação fez parte de uma intensificação de ações preventivas nas ruas de Castanhal e São João da Ponta, no nordeste do Pará, que é área de atuação do quinto Batalhão de Polícia Militar (BPM).

O flagrante ocorreu na madrugada de quarta-feira (27). Para tentar escapar da condução à delegacia, o suspeito tentou subornar a equipe de policiais militares. Ofereceu R$ 2 mil em dinheiro. Com ele, foi apreendido também uma quantia em dinheiro que foi apresentada à Polícia Civil. Mas não chegava a R$ 2 mil.

O dinheiro ficará retido. As drogas serão periciadas e, posteriormente, destruídas. Durante o início dos procedimentos cabíveis contra o suspeito, pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, foi constatado pela Polícia Civil que o homem já era suspeito de vários assaltos na região. Está agora à disposição da Justiça.