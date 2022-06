Homem tenta matar irmã e ainda fere sobrinha em Parauapebas 

A Polícia Civil, em Parauapebas, informou que por volta das 11h45, desta quarta-feira (15), uma guarnição da Guarda Municipal de Parauapebas (GMP) prendeu Adão Lima Araújo, sob a acusação de ele tentar matar, com uma faca peixeira, a própria irmã, Iracema de Lima Araújo. Ela ainda foi ferida no pulso, mas não corre risco de morte. Com informações do site Ze Dudu.

Na hora da agressão à Iracema, a filha dela partiu para cima de Adão em defesa da mãe e acabou também ferida à faca, em um dos pés, de acordo com informações da PC.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e lesão corporal, ocorridos na rua Rio Iraúna, no Casas Populares 2. A GMP foi acionada pelo Centro de Controle e Operações (CCO). Os guardas informaram que tiveram dificuldades para conter Adão, quando chegaram na residência.

Ele ainda armado de faca, partiu para cima deles, mas foi contido por disparo de arma de choque e, após ser levado o hospital, onde houve a extração dos dardos, ele foi conduzido para a 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil.