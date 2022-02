Homem tem residência invadida e é morto a tiros enquanto dormia, em Abaetetuba

Por volta de 1h da madrugada desta quarta-feira (16), um homem identificado como Manoel dos Santos Gonçalves, de 30 anos, foi morto a tiros, na travessa Sagrado Coração de Jesus, no bairro do Algodoal, em Abaetetuba, município localizado na região nordeste do estado.

No boletim de ocorrência do caso, que está registrado na Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba, consta que dois homens encapuzados chegaram em uma motocicleta, modelo Honda Bros, e invadiram a residência da vítima, que estava dormindo. Dentro do imóvel, os suspeitos efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Manoel, que não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo, sem nenhuma chance de defesa.

Após o crime, os assassinos fugiram do local, sem deixar pistas. Homens da Polícia Militar realizaram buscas pela área, mas ninguém foi preso nem identificado até o momento. A polícia não divulgou se Manoel já tinha envolvimento com o mundo do crime e o que pode ter motivado o homicídio. Quem tiver qualquer informação sobre o homicídio, pode repassar ao Disque-Denúncia, através do número 181.