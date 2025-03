Homem suspeito por tráfico de drogas é preso em Altamira pela Polícia Civil

Um homem de 20 anos suspeito de tráfico de drogas foi preso pela Polícia Civil do Pará em Altamira, na última terça-feira (25/03). Agentes da 22ª Seccional Urbana de Altamira prenderam o jovem em flagrante enquanto estaria comercializando entorpecentes em frente a própria residência.

A ação policial foi deflagrada após denúncias sobre a movimentação de drogas no local. Os policiais monitoraram o local e flagraram o suspeito entregando substâncias ilícitas a usuários, cenas registradas em vídeo.

Ao ser abordado, o suspeito estava com certa quantidade de cocaína e confessou que mais drogas estavam no quarto da casa. Durante busca no imóvel, os policiais encontraram crack, cocaína e maconha, balança de precisão, celulares, invólucros e uma quantia em dinheiro.

Em depoimento, o suspeito afirmou que as drogas eram fornecidas por um indivíduo, ligado a uma organização criminosa. A polícia investiga a rede de abastecimento. O suspeito foi levado à delegacia para os procedimentos legais. A operação reforça o combate ao tráfico e ao crime organizado na região. O caso será encaminhado à Justiça, e o suspeito responderá por tráfico de drogas.