Homem surta, invade residência e é morto após tentar usar facões contra policiais

Um homem morreu após ser alvejado pela Polícia Militar em Alenquer, no oeste do Pará. Ele, que não teve a identidade revelada, estava em surto e tentou atacar os policiais militares com dois facões. O caso ocorreu nesta sexta-feira (30), no bairro Aningal, na Travessa 7 de Setembro.

De acordo com informações do comandante da 26ª CIPM, major Félix Junior, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de invasão à residência e depredação de veículo. Ao chegar no local, os policiais orientaram que o homem parasse com a importunação e deixasse o local. Inicialmente, o acusado atendeu ao pedido e se retirou, mas voltou minutos depois.

Enquanto os policiais estavam no local, colhendo informações, o homem entrou em um comércio e furtou dois facões. Em seguida, o acusado teria tentado atacar os policiais e foi alvejado com um disparo de arma de fogo por um dos policiais da guarnição.

De acordo com o major da PM, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.