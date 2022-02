Homem sobrevive após ser baleado seis vezes em tentativa de homicídio em Parauapebas

O caso aconteceu na noite deste domingo (20), e a vítima foi identificada como José Ribamar Alves, de 39 anos. Ele foi atingido por seis tiros quando estava em casa, na rua Canela, no bairro Bom Jesus, por volta das 21h, em Parauapebas, no sudeste do Pará. Ele foi levado às pressas para o Hospital Municipal e segue internado na unidade. Com informações do site Zé Dudu.

Conforme relatos de testemunhas à guarnição da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, o ataque foi protagonizado por dois homens em uma motocicleta Honda Bros, branca.

José Alves vem sendo assistido no Hospital Municipal de Parauapebas. O estado de saúde dele é considerado grave.

Os policiais militares orientaram a mulher dele a comparecer à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil para registar o Boletim de Ocorrência para que sejam iniciadas as investigações sobre a tentativa de homicídio. Até então, não há informações sobre os autores do crime.