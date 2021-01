Homem rouba celular mas é preso após GPS do aparelho 'dedurar' sua localização

De acordo com a Polícia Militar, em Parauapebas, no sudeste estadual, a dupla de supostos assaltantes foi identificada como Everton da Costa Sousa, 20 anos, natural de Barcarena - morto na manhã deste domingo (24) - durante intervenção policial no bairro Maranhão. O colega dele, João Carlos Cavalcante de Almeida, 18, foi preso.

A ação foi realizada por policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTO) do 23º Batalhão de Polícia Militar. Eles apresentaram João Almeida à Delegacia de Polícia Civil, e ainda uma garrucha e 10 celulares, apontados como roubados nos cometidos pelos jovens neste domingo.

A polícia informou, também, que recuperou uma moto Honda, Bros 160, preta, que os rapazes haviam acabado de roubar em um assalto no bairro Guanabara, em Parauapebas. Os policiais informaram que os jovens foram localizados com a ajuda do proprietário de um dos celulares roubados, cujo GPS estava ativado.

A equipe do GTO foi avisada pelo Centro de Controle Operacional (CCO), e partiu em busca dos acusados, achando-os no bairro Vale do Sol. No entanto, eles conseguira fugir, e se iniciou uma perseguição. No bairro Maranhão, os dois entraram numa área de mata, e Everton Costa teria feito disparos de garrucha contra os policiais. Os policiai responderam com tiros e Costa foi atingido mortalmente.

Na Delegacia de Polícia Civil, pelas identidades, os jovens foram reconhecidos por várias vítimas de assalto, principalmente João Carlos de Almeida, que, segundo as pessoas, era quem pilotava a moto.