Homem resolve tirar satisfação com amigo que deu em cima da esposa e acaba morto

O que era pra ser uma noite de diversão acabou em homicídio no município de Uruará. Hélio Antônio Freitas, de 32 anos, foi morto com um golpe de faca desferido por um amigo na noite do último domingo (19). Tudo começou quando o "amigo", que não teve a identidade revelada, resolveu dar em cima da esposa da vítima durante a comemoração que estava sendo feita na residência do casal.

A paquera indiscreta deu início a um bate-boca entre os dois, que acabou com a "visita" se retirando do local. Mas Hélio Freitas, inconformado com a ofensa, decidiu seguir o desafeto e cobrar satisfações. Uma nova confusão se formou e no meio de uma discussão mais acalorada, o acusado sacou uma faca e golpeou a vítima, fugindo em seguida.

Hélio Freitas ainda chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Municipal de Uruará (HMU), mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O criminoso continua foragido. A vítima já tinha passagem na polícia e chegou a cumprir pena por furto. As informações são do portal Debate de Carajás.