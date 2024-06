Homem que seria conselheiro de facção criminosa é preso no Pará

Ewerton Vieira dos Santos, mais conhecido como “Teler” ou “Playboy”, foi preso na tarde desta sexta-feira (14), em Santarém, no oeste do Pará. O homem é suspeito de integrar uma facção criminosa atuante no Pará e estava foragido da Justiça.

A prisão ocorreu durante trabalho conjunto entre as polícias Civil e Penal, que tinha como objetivo dar cumprimento a um mandado de sentença condenatória existente contra o acusado pelo crime de roubo ocorrido em 2017. Ewerton foi condenado a 17 anos de prisão.

Ewerton Vieira, que também é apontado como conselheiro de uma facção criminosa, cumprirá a pena em regime fechado no Complexo Penitenciário de Santarém.

As informações são do site O Impacto.