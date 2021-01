Homem rouba carro de locadora em São Paulo e acaba preso em Anapu, no Pará

Um veículo roubado de uma locadora em São Paulo foi recuperado nesta sexta-feira (15) durante uma abordagem de rotina feita por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Anapu, no sudoeste do Pará. O flagrante ocorreu no quilômetro 496 da BR-230, durante uma fiscalização de rotina a um veículo Voyage de cor cinza, estacionado às margens da rodovia.

Na tarde desta quinta-feira (14), os policiais constataram que o carro pertencia a uma empresa de aluguel de veículos e que havia uma ocorrência de roubo/furto registrada em 20 de outubro de 2020, no município de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Diante das informações obtidas, foi constatado, em tese, a apropriação indébita de veículo, que consiste no apoderamento de coisa alheia móvel, sem o consentimento do proprietário. O crime está previsto no art. 168 do Código Penal e o homem foi preso.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Anapu, para onde o acusado foi encaminhado para o prosseguimento dos procedimentos cabíveis. A identidade do condutor não foi informada pela polícia.