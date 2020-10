Homem que negociava droga por WhatsApp é preso no Pará

Um homem suspeito, investigado há mais de um ano sob acusação pelo crime de tráfico de drogas, foi preso em flagrante pela Polícia Civil. O caso ocorreu cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, em Cachoeira do Piriá, nordeste paraense, na manhã desta sexta-feira (16).

Segundo informações da Policia Civil, o suspeito estava sendo investigado há mais de um ano pelo crime de tráfico de drogas. Mas somente após informações recentes de que ele estaria negociando entorpecente através de aplicativos de mensagens pela Justiça.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, no momento da diligência, “ele foi encontrado com uma porção de maconha e seis pedras de ‘oxi’”.

Oxidado, ou “oxi”, é supostamente um tipo de droga altamente viciante derivada da cocaína. Trata-se de uma mistura de base livre de cocaína oxidada, cerca de 80% da composição da droga, e combustível, entre eles, os de uso principal, o querosene, gasolina e diesel com cal ou permanganato de potássio.

Contudo, o homem foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia e a droga foi apreendida.