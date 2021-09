Homem que matou patrão por 300 reais é preso em Altamira

Claudiones Batista de Souza, conhecido como Dione, foi preso após confessar ter sido o responsável pela morte de seu patrão, Eliseu Ferreira da Silva, assassinado a tiros na última segunda-feira, 13, no Sudoeste Paraense. Dois dias depois do crime, o autor do latrocínio - já que o homem ainda roubou seu chefe - foi preso pela Polícia Civil, no bairro São Domingos, em Altamira, na manhã da última quarta-feira, 15.

O crime foi cometido na comunidade do Travessão do Km-135, uma localidade perto da rodovia BR-230, a Transamazônica, nos limites de Medicilândia. Segundo a Superintendência Regional do Xingu da Polícia Civil, as investigações começaram assim que o crime foi registrado. Além de ser acusado pelo latrocínio, o homem ainda foi imputado pelo crime de ocultação de cadáver.

Na quarta, chegou ao conhecimento dos policiais que o suspeito estava nas proximidades de um bar no bairro São Domingos, em Altamira. Rapidamente, uma equipe composta por policias da Divisão de Homicídios e da 22ª Seccional foi ao local e conseguiu capturar o suspeito.

Apresentado na delegacia, Dione confessou os crimes e foi autuado. Ele disse ter matado o patrão porque queria dinheiro 300 reais em dinheiro e depois, ainda escondeu o corpo no mato e fugiu levando a motocicleta da vítima. Por conta de todas essas confissões, o homem foi preso em flagrante e segue à disposição da Justiça.