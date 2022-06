Homem que matou o pai a golpes de terçado será julgado nesta quinta-feira (23) 

O homem que matou o pai de 74 anos a terçadadas, no dia 27 de setembro de 2021, no bairro Aparecida, em Santarém, no oeste do estado, sentará no banco dos réus nesta quinta-feira (23), pela manhã. Leilton Lima de Sousa, de 46 anos, está preso há oito meses no presídio Cucurunã, o antigo Sílvio Hall de Moura. Com informações do blog do Jeso Carneiro.

O julgamento será presidido pelo juiz Gabriel Veloso de Araújo, titular da 3ª Vara Criminal de Santarém. O réu foi denunciado pelo Ministério Público do Pará pelo crime de homicídio qualificado, por motivo fútil, ou seja, quando se considera que o meio foi cruel, no caso, diversos golpes de terçado,o que impossibilitou a defesa do pai.

Conforme a polícia, o acusado é dependente químico, foi à casa dos pais e, ao encontrar o pai, exigiu-lhe dinheiro, que seria usado para comprar drogas. O pai negou, começou uma discussão e o filho terminou matando o pai de modo brutal. Em depoimento à polícia, o acusado alegou legítima defesa.

Caso condenado, Leilton Lima pode pegar pena de 12 a 30 anos de prisão. Na defesa do réu, atuará a advogada Panysa Sasha Marinho e o advogado Gustavo Luz Nogueira, enquanto, na acusação, estará a promotora de Justiça Patrícia Medrado Assamann.