Homem que já havia sido preso por roubo é morto a tiros no Guamá, em Belém

Um homem morreu baleado no bairro do Guamá, em Belém, na noite de sábado (18). A vítima foi identificada como Marcos Rogério Pereira Freitas, de idade não revelada. O homicídio ocorreu na passagem Duas Américas, entre a travessas Francisco Monteiro e Teófilo Conduru.

A Polícia Científica do Pará foi acionada, por volta das 23h30, para fazer a perícia no local do crime. Em nota, divulgada neste domingo (19), a Polícia Civil informou que equipes da Divisão de Homicídios apuram a morte de Marcos Rogério Pereira Freitas, registrada na passagem Duas Américas, no bairro do Guamá.

Perícias foram realizadas para auxiliar nas investigações. Ainda segundo a Polícia Civil, Marcos Rogério, posto em liberdade recentemente, tinha passagem pela polícia por roubos e furtos. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque-denúncia 181.