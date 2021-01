Homem que incendiou viatura da Polícia Civil é preso na Vila dos Cabanos

O homem que ateou fogo em duas viaturas da Polícia Civil, no pátio da delegacia de Vila dos Cabanos, em Barcarena, foi preso nesta quinta-feira (21). Identificado menos de 24 horas após o crime, Rivaldo Barbosa Ferreira, de 21 anos, teve a prisão decretada pelo Poder Judiciário. As diligências foram feitas em Belém, Barcarena e Abaetetuba por policiais da superintendência regional da Diretoria de Polícia Especializada (DPE), da Coordenadoria de Operações Especiais (Core) e do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), em uma força-tarefa determinada pelo delegado geral, Walter Resende.

Para chegar ao acusado, imagens das câmeras de monitoramento da delegacia ajudaram na elucidação do crime. Também foram colhidos depoimentos de amigos e familiares do envolvido no caso. O acusado foi ouvido pela Diretoria de Polícia do Interior, onde confessou a ação.

De acordo com a Polícia Civil, o homem estava sob efeito de drogas e cometeu o delito após uma discussão familiar. Ainda conforme a autoridade policial, não foi constado que Rivaldo Ferreira tenha qualquer ligação com facções criminosas.

O acusado já foi autuado por estupro de vulnerável em 2017. Ele será encaminhado para o Centro de Recuperação Regional de Abaetetuba (CRRAB).

O caso

No último sábado, dia 16, duas viaturas da Polícia Civil do Pará foram incendiadas. Os veículos oficiais estavam estacionados no pátio da delegacia de Vila dos Cabanos, em Barcarena, quando foram destruídos pelo fogo.