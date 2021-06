Homem que desapareceu após tentar salvar o filho é encontrado morto no Rio Parauapebas

Foi encontrado, na tarde desta terça-feira (29), o cadáver de Alex Maciel Soares Alves, de 36 anos, que havia desaparecido no Rio Parauapebas, no sudeste paraense, após tentar salvar o filho de afogamento. Ele estava desaparecido desta a tarde de segunda-feira (28) e foi encontrado por equipes do 23º Grupamento Bombeiro Militar durante buscas nas proximidades do bairro Brasília, no Complexo VS-10. As informações são do Correio de Carajás.

A procura por Alex foi acompanhada por diversos populares, que se aglomeraram nas margens do rio até que o corpo foi, enfim, achado pelos militares, por volta das 16h. Após o resgate, o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por um exame de necropsia.

Segundo testemunhas, Alex estaria com os dois filhos, a esposa e um amigo da família se divertindo no Rio Parauapebas, quando uma das crianças caiu em um buraco e começou a se afogar. O patriarca, então, foi salvar o filho, mas acabou sendo arrastado pela correnteza. A mãe também tentou salvá-los e quase se afogou. Ela e o menino foram ajudados pelo amigo da família, que conseguiu retirá-los das águas.

Segundo o major Hugo Ferreira, comandante do 23º Grupamento Bombeiro Militar, a equipe local só pôde fazer buscas superficiais, que foram iniciadas pela manhã do dia seguinte, já que na cidade do interior do Estado não há posto para sair de barco no final do dia e, em geral, cadáveres submergem em torno de 20 a 24 horas.