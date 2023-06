Homem negro é flagrado sendo carregado com pés e mãos amarrados por PMs; vídeo

Um jovem negro, de 32 anos, foi detido por policiais militares e imobilizado com cordas entre os pés e mãos. As imagens foram registradas dentro da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Mariana, em São Paulo. O vídeo viralizou nas redes sociais, desde o último domingo (04).

Essa, segundo relatos de testemunhas, teria sido uma medida de "contenção", pelo homem ter resistido à prisão. Quatro policiais militares participaram da rendição. De acordo com a versão dos PMs, o homem teria tentado fugir e não ficava quieto. Um dos policiais alegou ter machucado o joelho durante a ocorrência. Além disso, os agentes afirmaram que o homem teria ameaçado "pegar a arma dos policiais e atirar" contra eles.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem foi apontado como o responsável por entrar, juntamente com um amigo e um adolescente, em uma unidade da rede de supermercados e furtado alguns produtos. Ele foi preso em flagrante ao ser encontrado com duas caixas de bombons. O furto de alimentos e bebidas alcoólicas, estimado em R$ 500, foi confirmado por um representante do supermercado.

O homem será indiciado por furto qualificado devido à ação em grupo, resistência à prisão, ameaça e corrupção de menores, uma vez que estava acompanhado de um adolescente. De acordo com o Uol, até o momento, tanto a Secretaria de Segurança Pública quanto a Prefeitura de São Paulo não se pronunciaram sobre a conduta dos policiais na ocorrência.

Repercussão

As imagens ganharam ampla repercussão nas redes sociais após diversas denúncias, incluindo a do Padre Julio Lancellotti, que afirmou que o homem estava em situação de rua e desarmado, questionando se a escravidão havia sido abolida.