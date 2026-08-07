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Polícia

Homem morre em confronto com a PM no Marajó

Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria efetuado um disparo contra os agentes de segurança pública durante uma ação para localizar um homem investigado por envolvimento em um atropelamento com fuga do local

O Liberal
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A imagem em destaque mostra a arma apreendida pela Polícia Militar com o suspeito após o confronto. (Foto: Reprodução | Notícia Marajó)

Um homem identificado como Joelson Duarte de Lima morreu na quinta-feira (6/8) após uma intervenção da Polícia Militar, em Melgaço, no Arquipélago do Marajó. Segundo a PM, o suspeito teria efetuado um disparo contra os agentes de segurança pública durante uma ação para localizar um homem investigado por envolvimento em um atropelamento com fuga do local.

Segundo o portal Notícia Marajó, a Polícia Militar informou que a ocorrência teve início após denúncias sobre um atropelamento registrado por volta da 1h, na Rua Abel Soares. A vítima, que não teve o nome revelado, foi socorrida em estado grave ao Hospital Municipal de Melgaço, apresentando múltiplas fraturas e traumatismo craniano. Em razão da gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital Regional do Marajó.

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Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos

Os policiais encontraram o dono da motocicleta que teria sido utilizada no atropelamento. Ele relatou à guarnição que o veículo havia sido tomado por outro homem horas antes do acidente, ainda conforme o Notícia Marajó. Após o atropelamento, o condutor fugiu sem prestar socorro à vítima.

Com base nas informações levantadas, equipes da Polícia Militar seguiram até um imóvel abandonado, na Rua do Matadouro, onde o suspeito estaria escondido. Segundo a corporação, no momento da abordagem, Joelson Duarte de Lima teria recebido os policiais com um tiro efetuado contra a equipe. Diante da situação, os militares reagiram para cessar a agressão.

Após a troca de tiros, os policiais teriam encontrado Joelson Duarte de Lima ferido, ainda com uma arma de fogo em mãos, nos fundos do imóvel. Segundo a PM, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Melgaço, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

A Polícia Militar informou que o homem que era alvo da operação não foi localizado e continua sendo procurado. As diligências seguem para localizá-lo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido. Em nota, a PC informou que um inquérito para apurar o caso foi instaurado na Delegacia de Melgaço.

 

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