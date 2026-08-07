Homem morre em confronto com a PM no Marajó
Segundo a Polícia Militar, o suspeito teria efetuado um disparo contra os agentes de segurança pública durante uma ação para localizar um homem investigado por envolvimento em um atropelamento com fuga do local
Um homem identificado como Joelson Duarte de Lima morreu na quinta-feira (6/8) após uma intervenção da Polícia Militar, em Melgaço, no Arquipélago do Marajó. Segundo a PM, o suspeito teria efetuado um disparo contra os agentes de segurança pública durante uma ação para localizar um homem investigado por envolvimento em um atropelamento com fuga do local.
Segundo o portal Notícia Marajó, a Polícia Militar informou que a ocorrência teve início após denúncias sobre um atropelamento registrado por volta da 1h, na Rua Abel Soares. A vítima, que não teve o nome revelado, foi socorrida em estado grave ao Hospital Municipal de Melgaço, apresentando múltiplas fraturas e traumatismo craniano. Em razão da gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para o Hospital Regional do Marajó.
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Os policiais encontraram o dono da motocicleta que teria sido utilizada no atropelamento. Ele relatou à guarnição que o veículo havia sido tomado por outro homem horas antes do acidente, ainda conforme o Notícia Marajó. Após o atropelamento, o condutor fugiu sem prestar socorro à vítima.
Com base nas informações levantadas, equipes da Polícia Militar seguiram até um imóvel abandonado, na Rua do Matadouro, onde o suspeito estaria escondido. Segundo a corporação, no momento da abordagem, Joelson Duarte de Lima teria recebido os policiais com um tiro efetuado contra a equipe. Diante da situação, os militares reagiram para cessar a agressão.
Após a troca de tiros, os policiais teriam encontrado Joelson Duarte de Lima ferido, ainda com uma arma de fogo em mãos, nos fundos do imóvel. Segundo a PM, ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Melgaço, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.
A Polícia Militar informou que o homem que era alvo da operação não foi localizado e continua sendo procurado. As diligências seguem para localizá-lo. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido. Em nota, a PC informou que um inquérito para apurar o caso foi instaurado na Delegacia de Melgaço.
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