Suspeito morre após intervenção da PM durante operação em Rondon do Pará

Uma ocorrência policial terminou com a morte de um homem após uma intervenção da Polícia Militar na quinta-feira (6), em Rondon do Pará, no sudeste do estado. A ação foi desencadeada a partir de informações sobre um furto a um bar e uma tentativa de furto a um supermercado ocorridos durante a madrugada no município de Abel Figueiredo.

De acordo com a Polícia Militar, um dos objetos furtados era um iPhone que estava sendo rastreado. O sinal do aparelho levou os policiais até um imóvel no bairro Recanto Azul, em Rondon do Pará, onde um suspeito foi localizado.

Segundo a corporação, ao perceber a chegada das equipes, o homem teria quebrado o celular furtado. Ainda conforme o relato policial, ele confessou participação no crime e indicou o paradeiro de outro suspeito.

As guarnições seguiram até uma residência no bairro Novo Horizonte. Conforme a versão apresentada pela PM, um dos ocupantes do imóvel fugiu pelos fundos do imóvel, enquanto outro teria reagido à abordagem efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais.

Diante da situação, um policial militar revidou e efetuou dois disparos, atingindo o suspeito. O homem foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Municipal de Rondon do Pará, mas não resistiu aos ferimentos após receber atendimento.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam cerca de 62 pedras de uma substância semelhante a crack, pesando aproximadamente 10,9 gramas, além de uma arma de fogo, aparelhos celulares, um rádio comunicador e estojos de munição deflagrados.

Todo o material apreendido e a arma institucional utilizada na intervenção foram apresentados à Polícia Civil, que ficará responsável pelos procedimentos legais.

As circunstâncias da intervenção policial e da morte do suspeito estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Em nota, a PC confirmou a ocorrência e disse que a Delegacia de Rondon do Pará apura o caso e que perícias foram solicitadas.