Médico suspeito de violência sexual contra paciente adolescente é preso em Paragominas

Uma investigação da Polícia Civil do Pará resultou na prisão de um médico suspeito de cometer violência sexual e psicológica contra uma paciente adolescente, em Paragominas, no sudeste do estado. O cumprimento do mandado de prisão preventiva ocorreu na tarde de quinta-feira (6), na avenida do Contorno, no centro da cidade. Em respeito à vítima, o nome do suspeito não será divulgado nesta reportagem.

Segundo a Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Paragominas, a vítima, uma adolescente de 17 anos, denunciou ter sofrido abusos durante uma consulta médica realizada em 8 de maio deste ano. Conforme a investigação, o profissional teria praticado atos libidinosos sem o consentimento da paciente, aproveitando-se de sua condição de vulnerabilidade, já que ela fazia uso contínuo de medicamentos controlados prescritos pelo próprio médico.

De acordo com a Polícia Civil, a adolescente desenvolveu graves traumas psicológicos após o episódio. Ainda segundo as investigações, ela chegou a praticar automutilação e tentou tirar a própria vida ao ingerir 64 comprimidos de amitriptilina, sendo socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas.

A Polícia Civil informou que, embora ele se apresentasse como psiquiatra e sexólogo clínico, não foi encontrada comprovação dessas especialidades junto ao Conselho Regional de Medicina (CRM).

As investigações também apontam que o investigado possui outras anotações criminais, incluindo um inquérito instaurado em 2023 para apurar um caso de importunação sexual contra outra paciente.

Ainda conforme a Polícia Civil, logo após o cumprimento do mandado de prisão, diversas mulheres de diferentes idades compareceram à delegacia para relatar supostos episódios semelhantes envolvendo o médico.

O caso segue sob investigação para apurar a existência de outras possíveis vítimas e a responsabilização do investigado pelos crimes denunciados. "A Polícia Civil informa que a 13ª Seccional de Paragominas cumpriu, nesta quinta-feira (6), um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelos crimes de estupro e violência psicológica. O suspeito está à disposição da Justiça. As investigações continuam na Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Paragominas. Perícias foram solicitadas, e testemunhas e outras possíveis vítimas são ouvidas para auxiliar na apuração do caso", informou a PC.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará (CRM-PA) informou que já tomou conhecimento do fato denunciado e irá instaurar procedimento apuratório para averiguar a denúncia. O órgão esclareceu, ainda, que todos os procedimentos administrativos relacionados à Sindicância e Processo Ético-Profissional tramitam sob sigilo, em conformidade com o artigo 1º do Código de Processo Ético-Profissional.