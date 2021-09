Homem morre em acidente de trânsito na avenida Independência

Um acidente de trânsito tirou a vida de um homem na manhã desta sexta-feira, no bairro do Icuí Guajará, em Ananindeua.

Gerson Alecrim foi atropelado enquanto seguia de motocicleta pela avenida Independência, atingido por um caminhão. O homem morreu no local, sem chance da corrida.

O acidente foi por volta das 9h da manhã. O condutor do caminhão foi levado pela polícia Miltar até a delegacia de polícia do bairro do Icuí. O corpo de Gerson seguia na avenida, enquanto o centro de perícias científicas Renato Chaves trabalhava na remoção.