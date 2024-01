Homem morre e três suspeitos de roubos de cargas são presos pela polícia

Um homem morreu e outros três foram presos pela Polícia Civil no município de Santa Maria das Barreiras, no sudeste do Pará, suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubos de cargas. O caso ocorreu no sábado (20), durante uma ação policial que resultou na apreensão de diversos armamentos e veículos.

Segundo as autoridades policiais, os suspeitos já estavam sendo procurados há pelo menos quatro dias pelas autoridades policiais após serem apontados como autores de diversos roubos a veículos na região. Os policiais localizaram um dos suspeitos e ocorreu uma troca de tiros que resultou na morte de João Batista Monteiro Dias. Segundo os agentes, o suspeito teria feito quatro disparos contra a guarnição, que fazia buscas a pé em uma área de mata.

Em buscas feitas em um outro local, os agentes ainda apreenderam um fuzil, explosivos, duas espingardas, munições, três veículos roubados, uma motocicleta, diversos objetos roubados e equipamentos utilizados pela quadrilha durante os crimes.

De acordo com os policiais, a quadrilha seria especialista em cometer os crimes onde os alvos seriam veículos de transporte de valores. Todo o material apreendido foi encaminhado à delegacia e equipes continuam as buscas na região para localizar os demais envolvidos na ação. Segundo as investigações, a suspeita é que os homens não sejam do Pará e estejam agindo com o apoio de criminosos do município de Redenção.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, "que um homem morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar, que investigava casos de roubos no município de Santa Maria das Barreiras, no último sábado (20)". Foram apreendidos cinco veículos, armas de fogo, munições, explosivos e outros equipamentos. Equipes das delegacias de Santa Maria das Barreiras e do distrito de Casa de Tábuas trabalham para localizar os suspeitos que já foram identificados.