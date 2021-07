Homem morre durante operação policial na cidade de Moju

Floriano dos Santos Pantoja, de idade desconhecida, foi morto a tiros durante uma operação policial, realizada domingo (18), no município de Moju, nordeste paraense. A vítima era suspeita de participar de um roubo a um caminhão da empresa Fribel, na madrugada de sábado, 17. Não há informações sobre o prejuízo causado à empresa.

Após tomar conhecimento do caso, através de denúncias anônimas, guarnições da Polícia Militar e Guarda Municipal foram acionadas e iniciaram as diligências, na tentativa de localizar os suspeitos.

No local, onde supostamente os criminosos estariam escondidos, como informavam as denúncias, as equipes de segurança foram surpreendidas por Floriano, que sacou uma arma de fogo e apontou em direção às guarnições.

Foi necessário os agentes da segurança pública revidarem. Floriano foi atingido e socorrido, sendo levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Moju (UPA), onde, posteriormente, evoluiu a óbito.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com as Polícias Civil e Militar, para obter mais informações sobre o caso e aguarda um retorno.