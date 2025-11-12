Capa Jornal Amazônia
Homem morre após troca de tiros com a Polícia Militar em Castanhal

Segundo a PM, uma guarnição do 5º Batalhão (5º BPM) recebeu a denúncia de venda de entorpecentes na rua São Miguel e que o suspeito possivelmente estaria envolvido em um atentado a um agente de segurança pública

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra uma arma de fabricação caseira, maconha, dois celulares e uma balança de precisão, itens confiscados pela Polícia Militar com o suspeito. (Foto: Divulgação | PMPA)

Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu após troca de tiros com a Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (12/11), no bairro Santa Helena, em Castanhal, no nordeste do Pará. Segundo a PM, uma guarnição do 5º Batalhão (5º BPM) estava em rondas na área quando recebeu a denúncia de venda de entorpecentes na rua São Miguel e que o suspeito possivelmente estaria envolvido em um atentado a um agente de segurança pública que ocorreu em um estabelecimento comercial naquela região.

Os agentes solicitaram apoio e se deslocaram até o local. Quando os militares chegaram no endereço, o suspeito os visualizou e fugiu. De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram atrás do homem e entraram em uma casa, onde foram recebidos a tiros. Eles revidaram e alvejaram o suspeito, que chegou a ser socorrido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA.

Com o suspeito, os agentes apreenderam uma arma de fogo caseira, 194 gramas de maconha, uma balança de precisão e dois celulares. Todo o material foi apresentado à Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

