Homem morre após ser esfaqueado no bairro da Paz, em Parauapebas

Um homem, identificado como Antônio Carlos dos Santos Souza, morreu na madrugada do último sábado (1/06), após ter sido esfaqueado na sexta-feira (31/05), na rua Lauro Corona, no bairro da Paz, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O crime ocorreu por volta das 22h30 daquele dia. A vítima estava internada no hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Testemunhas informaram às autoridades policiais que um homem, conhecido no bairro pelo apelido “Velho da Bolsa”, seria o algoz de Antônio. As pessoas que presenciaram o crime também disseram que a vítima ainda tentou correr para pedir socorro, mas acabou caindo nas imediações onde o crime aconteceu.

Antônio foi atingido com um golpe de faca na região do abdômen. Após o esfaqueamento, o Velho da Bolsa teria fugido rumo à rodoviária, conforme disseram as testemunhas. Depois disso, uma guarnição da Guarda Municipal chegou ao local do crime e prestou os primeiros socorros à vítima e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Antônio Carlos foi levado às pressas à emergência ainda consciente, mas o quadro de saúde dele se agravou durante a madrugada e ele morreu por volta das 4h da manhã do dia 1º de junho.

A Polícia Militar do Pará (PMPA) fez rondas para capturar o suspeito, mas não conseguiu encontrá-lo. Já a Polícia Civil do Pará (PCPA) investiga o caso para descobrir a motivação.