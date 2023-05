Homem morre após ser atacado por pitbull; cão pertencia ao filho da vítima

Um homem de 50 anos morreu após ser atacado por um cão da raça pitbull no Rio de Janeiro. O animal pertencia ao filho da vítima há cerca de dois anos, segundo a polícia. O caso ocorreu na última terça-feira (23).

A Polícia Militar foi acionada e precisou atirar contra o cachorro para conter o ataque, informou a assessoria de imprensa da corporação. As equipes do Corpo de Bombeiros também estavam presentes e estavam impossibilitadas de entrar na residência em razão da fúria do animal. O pitbull não resistiu aos disparos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, João Ferreira foi encontrado já sem vida no local quando a equipe conseguiu chegar perto da vítima.

O caso foi registrado na 29ª Delegacia de Polícia (Madureira), que irá comandar as investigações. Os policiais pretendem ouvir o filho de João e realizar outras diligências para esclarecer o que aconteceu.