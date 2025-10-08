Homem morre após reagir durante operação contra tráfico internacional de drogas no Pará, diz PF

Em meio a um cumprimento de um dos mandados de prisão da Operação Eclesiastes, deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (8) para desarticular um esquema de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro no Pará, um homem morreu após reagir à abordagem policial. Segundo a PF, o suspeito foi atingido durante a ação, recebeu atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

"Durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão, um indivíduo reagiu à abordagem policial, foi atingido e, embora tenha recebido atendimento imediato, não resistiu aos ferimentos", detalhou a PF.

A operação

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8), a Operação Eclesiastes com o objetivo de desarticular organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) indicaram movimentações superiores a R$ 1 bilhão em um complexo esquema de ocultação de valores.

As investigações revelaram que o grupo utilizava embarcações pesqueiras para o transporte de drogas e contava com uma rede de colaboradores em vários estados do país. Um empresário paraense, já falecido, era apontado como principal responsável pela logística e pela movimentação financeira ilícita, que era realizada por meio de empresas de fachada e “laranjas”.

Foram cumpridos 19 mandados de prisão preventiva e 30 de busca e apreensão, além do sequestro judicial de bens e valores que podem alcançar R$ 1,5 bilhão, conforme decisão da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará. As diligências ocorreram em Belém, Ananindeua e municípios da região metropolitana, com o apoio de expressivo efetivo policial.

O grupo também é investigado por financiar garimpos ilegais e pela entrada irregular de ouro no país, demonstrando a interligação entre os crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e mineração ilícita. Na operação, foram apreendidos documentos, celulares, veículos de luxo e valores em espécie, além do bloqueio judicial de contas bancárias e imóveis residenciais.